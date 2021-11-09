Вашингтон, 9 ноября 2021, 08:48 — REGNUM В Соединённых Штатах заявили о намерении выделить средства «на укрепление социальных и культурных связей» с Чехией, сообщает RT со ссылкой на описание соответствующего гранта Госдепартамента.
В Госдепе уточнили, что предложенные подрядчиками варианты программ (семинаров, мастер-классов, лекций) должны включать «американскую культурную составляющую» или способствовать «лучшему пониманию политики и взглядов США» в Чехии.
Как сообщало ИА REGNUM, агентство США по международному развитию (USAID) планирует нанять специалиста в сфере цифровых технологий и киберпространства в американское представительство в Грузии.
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