Вашингтон, 9 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах заявили о намерении выделить средства «на укрепление социальных и культурных связей» с Чехией, сообщает RT со ссылкой на описание соответствующего гранта Госдепартамента.

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«Отдел по связям с общественностью посольства США в Праге рассматривает возможность финансирования проектов, укрепляющих социальные и культурные связи между Соединёнными Штатами и Чешской Республикой», — говорится в описании гранта.

В Госдепе уточнили, что предложенные подрядчиками варианты программ (семинаров, мастер-классов, лекций) должны включать «американскую культурную составляющую» или способствовать «лучшему пониманию политики и взглядов США» в Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство США по международному развитию (USAID) планирует нанять специалиста в сфере цифровых технологий и киберпространства в американское представительство в Грузии.

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