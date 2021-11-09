Кишинёв, , 08:45 — REGNUM В Молдавии в течение суток 8 ноября выявили 1141 случай заражения коронавирусом в ходе 6130 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 347 105 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 325 991 человека, в том числе 1098 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2804 пациента с COVID-19, из которых 245 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8144 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 45 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 447 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 3934 тестов. Выздоровевшими врачи признали 897 человек, умерли 42 пациента с COVID-19.