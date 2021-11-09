Нью-Дели, , 08:45 — REGNUM Китай отказался от участия в Диалоге по вопросам безопасности в Афганистане, который был организован Индией и пройдет в Нью-Дели 10 ноября с участием представителей ряда стран региона. Об этом 9 ноября сообщает журнал India Today.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Пекине пояснили, что не смогут участвовать в этой региональной встрече на уровне советников по национальной безопасности или секретарей советов безопасности из-за своего графика. В частности, на этой неделе в Пекине проводится пленум ЦК КПК. Кроме того, в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции действуют строгие карантинные правила.

При этом представитель Китая заявил, что Пекин открыт для продолжения дискуссий с Индией по двусторонним каналам.

Ранее приглашение Индии принять участие во встрече по Афганистану отклонил Пакистан. Советник по национальной безопасности Пакистана Моид Юсуф назвал Индию «спойлером», а не «миротворцем» в Афганистане.

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Напомним, 10 ноября в Индии состоится Диалог по вопросам безопасности в Афганистане, в котором примут участие семь стран — Иран, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. В ходе встречи будет рассмотрен вопрос о ситуации в сфере региональной безопасности в связи с недавними событиями в Афганистане. Ее участники обсудят меры по решению проблем в области безопасности и оказанию помощи народу Афганистана в содействии миру, безопасности и стабильности.