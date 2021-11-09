Чита, , 08:44 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края добилась восстановление прав несовершеннолетних детей: во всех школах Читы организовано теперь бесплатное горячее питание учеников с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Горячее питание Gurmanexpress.ru

Нарушения были выявлены по итогам проверки исполнения законодательства об образовании в муниципальных образовательных учреждениях.

Установлено, что в школах краевого центра обучается 460 детей с ограниченными возможностями здоровья, которые из-за отсутствия финансирования не были обеспечены положенным им бесплатным двухразовым горячим питанием.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении администрации города организовать надлежащее питание таких учеников. По результатам рассмотрения дела исковые требования прокурора удовлетворены.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о бесплатном горячем питании учащихся начальных классов подписал президент РФ Владимир Путин. Отныне школьники должны получать горячее питание не реже одного раза в день.

В конце сентября 2021 года власти Забайкалья отчитались о беспроблемном финансировании расходов на организацию бесплатного горячего питания в региональных школах.

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