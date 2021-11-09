Улан-Удэ, , 08:43 — REGNUM Предприниматели Закаменского района Бурятии попросили власти смягчить принятые ранее антиковидные меры. Просьба прозвучала на встрече с главой районной администрации Сергеем Гонжитовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В частности, бизнесмены призвали главу посодействовать в решении об отмене QR-кодов на уровне района или продлить режим до конца ноября. Владельцы магазинов пожаловались на потери из-за запрета несовершеннолетним посещать объекты без сопровождения взрослых.

«У нас нет никаких правовых оснований требовать от людей информации об их здоровье (являющейся врачебной тайной и персональными данными граждан) на входе в те или иные объекты», — добавили предприниматели.

По итогам беседы принято решение сообща инициировать встречу представителей малого бизнеса района с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Алексей Цыденов назвал условия для отмены пропускного режима по QR-кодам. По его словам, это произойдёт при достижении доли привитых от коронавируса в 80%.

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