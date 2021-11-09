Тюмень, 9 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Тюмени на рабочем месте скончался сотрудник военизированной охраны Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по Тюменской области.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Росгвардия

Трагедия произошла вечером 25 сентября 2021 года на объекте ФГУП «Охрана» Росгвардии. Охранник не подавал признаков жизни. Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на объект, констатировала смерть мужчины. На данный момент установлено, что причиной смерти охранника стала атеросклеротическая болезнь сердца.

Однако, в ходе расследования несчастного случая, государственным инспектором труда были выявлены нарушения. А именно, работодатель был обязан направить извещение о несчастном случае в Гострудинспекцию и прокуратуру в течение суток. Сроки извещения были нарушены.

«За допущенное нарушение юридическое лицо привлечено к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по Тюменской области.