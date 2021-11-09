Пермь, , 08:43 — REGNUM Пермь может перейти на новую модель рынка тепла. Депутаты, чиновники и представители теплоснабжающей организации обсуждают внедрение проекта «Альтернативная котельная», — сообщает пресс-служба Пермской гордумы.

Котельная Пётр Иванов

Эксперты указывают на сильный износ сетей теплоснабжения — 68%. В результате возникают перебои с подачей тепла и аварии. Использование альтернативной котельной предполагает, что все производители тепла должны продавать тепло по единой цене. Если их затраты выше, они будут вынуждены повысить свою эффективность, чтобы существовать в рыночных условиях. При этом полученную от повышения эффективности экономию теплоснабжающие компании должны будут направить на инвестиции.

В России более 25 городов перешли на новую модель регулирования теплоснабжения. «Администрация Перми изучила опыт других городов, изучила возможность применения изменений 2017 года в законе о теплоснабжении. Повреждаемость сетей растет с каждым годом, а нынешний уровень инвестиций может привлечь средства на ремонт 0,7% тепловых сетей», — сказал начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов.