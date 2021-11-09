Москва, 9 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Объём внешней торговли между Россией и Казахстаном за восемь месяцев 2021 года показал рост в 34%, что свидетельствует о его восстановлении после «коронакризисного» шока. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров написал 9 ноября в статье для «Российской газеты».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«В абсолютных цифрах это 16,1 млрд долл. США (1,15 трлн рублей — ред.) что превышает уровень трёх допандемийных лет», — отметил он.

Министр отметил, что росту товарооборота способствовала скоординированная экономическая политика России и Казахстана, позволяющая диверсифицировать производство и облагораживать структуру взаимной торговли.

Лавров добавил, что российско-казахстанские связи в настоящее время ориентированы на модернизацию и объединение производственных мощностей, обмен наукоёмкой продукцией, увеличение доли несырьевых товаров и изделий с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, Россия и Казахстан совместно реализуют крупнейшие проекты. Так, в сфере освоения околоземного пространства реализуется программа «Байтерек», которая позволит Казахстану вступить «в клуб мировых космических держав».