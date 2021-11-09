Нью-Дели, 9 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Не менее четырех человек погибли в штате Тамилнад на юге Индии из-за мощных ливней, обрушившихся на регион. Об этом 9 ноября сообщает газета Mint со ссылкой на местные власти.

(сс) jarmoluk Ливень

Кроме того, из-за образовавшихся потоков воды более 60 домов оказались частично или полностью разрушены. Правительство Индии направило в регион, а также в соседний с ним штат Андхра-Прадеш, 20 команд спасателей.

Кроме того, в штате Ченнаи открыли 48 пунктов временного размещения для тех, кто пострадал от стихии. За помощью обратилось уже 1107 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября центр по ликвидации катастроф Шри-Ланки объявил, что из-за сильных ливней, которые наблюдаются в 13 районах страны, погибли по меньшей мере шестеро человек. Еще 891 житель республики был эвакуирован из зоны бедствия.