Пермь, 9 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Перми состоялись публичные слушания по проекту бюджета на ближайшие три года (2022−2024 гг.). На ноябрь запланировано обсуждение документа в первом чтении гордумой, а в декабре — во втором (окончательном), сообщает пресс-служба городской администрации.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Проект бюджета Перми

Публичные слушания состоялись с дистанционном формате из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Предложения по проекту главного финансового документа муниципалитета мэрия принимала до 9 ноября.

Эксперты и общественники в своих выступлениях отметили взвешенность представленного проекта бюджета и его социальную ориентированность.

Напомним, проект бюджета на 2022−2024 годы сформирован с учетом базового сценария прогноза социально-экономического развития муниципалитета. Доходы казны на 2022 год запланированы в объеме 43,6 млрд рублей, расходы — 45,9 млрд рублей.

Первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин обратил внимание на то, что в бюджете предусмотрено строительство и завершение знаковых объектов, особенно в преддверии 300-летия Перми. Бюджет развития в 2022 году составит 14,8 млрд, это 32% от общего объема расходов. Проект бюджета сохраняет социальную направленность, а структура расходов бюджета — свою стабильность.