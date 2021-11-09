Челябинск, , 08:35 — REGNUM В Челябинске заканчивается суд над женщиной и её сожителем, обвиняемыми в убийстве семимесячного мальчика. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

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Дело рассматривает Калининский райсуд города. Прокурор в прениях опросил назначить матери ребёнка девять лет колонии общего режима. А её сожителю предлагается назначить десять лет на строгом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года гражданка заявила о якобы похищении её сына. В ходе поисков тело ребёнка обнаружили в реке Миасс. Следователи пришли к выводу, что семейная пара нанесла мальчику травмы, а затем выбросила тело в водоём.