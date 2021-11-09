Тбилиси, 9 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили добровольно покинул тюрьму в Рустави при переводе в тюремную больницу, так как ему сообщили ложную информацию о госпитализации в частной клинике. Об этом сообщила журналистам народный защитник Грузии Нино Ломджария после встречи с экс-президентом.

Нино Ломджария

Она прокомментировала видеокадры из тюрьмы, где находился бывший грузинский лидер. На них видно, как он спокойно собирает вещи и выходит с пакетами по коридорам.

«Саакашвили сказали, что состоялся консилиум, и консилиум решил, что его следует перевести в мультифункциональную клинику. По его словам, он думал, что его должны доставить в гражданскую клинику, и согласился по своей воле», — сказала омбудсмен.

Она отметила, что не нашла документа, в котором Саакашвили уведомляют под роспись, что его переводят в тюремную больницу.

Напомним, Саакашвили 8 ноября перевели из Рустави в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси. До этого экс-президент и его адвокаты выступали против такого перевода, настаивая на размещении в частной клинике. Они заявляли, что в тюремной больнице нет условий для того, чтобы поддерживать голодающего Саакашвили, а также там много заключенных, которые попали за решётку, когда он был президентом, и не ненавидят его.