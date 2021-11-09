Биробиджан, 9 ноября 2021, 08:35 — REGNUM В Еврейской автономной области из-за циклона без света остался 21 населенный пункт, сообщает 9 ноября ИА EAOMedia.
Отмечается, что обрыв линии электропередач зафиксирован в Октябрьском, Ленинском и Смидовичском районах.
В работах по восстановлению электроснабжения задействовало 10 аварийно-восстановительных бригад, более 30 человек и 12 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае из-за штормового ветра и сильного дождя остались без электроснабжения 5,5 тыс. домов, вода перекрыла дорогу. К утру 9 ноября подача электричества в большинство населённых пунктов восстановлена.
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