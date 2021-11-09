Сеул, , 08:34 — REGNUM Представители Южной Кореи и Чили подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам расширения сотрудничеств в секторе низкоуглеродного водорода. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, церемония подписания документа состоялась 9 ноября в Сеуле. Подписали под документом поставили заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Пак Ки Ён и министр энергетики и горнодобывающей промышленности Чили Хуан Карлос Джобет.

Известно, что данное соглашение предусматривает обмен технологиями производства, хранения, транспортировки и использования чистого водорода.

Представители двух стран также договорились создать дополнительные возможности для бизнеса в смежных областях.