Сеул, 9 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Чили подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам расширения сотрудничества в секторе водородной энергетики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, церемония подписания документа состоялась 9 ноября в Сеуле. Подписи под документом поставили заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Пак Ки Ён и министр энергетики и горнодобывающей промышленности Чили Хуан Карлос Джобет.

Известно, что данное соглашение предусматривает обмен технологиями производства, хранения, транспортировки и использования чистого водорода.

Представители двух стран также договорились создать дополнительные возможности для бизнеса в смежных областях.