Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 29-е место по набранным очкам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Александр Овечкин Michael Miller

Овечкин забил гол и отдал две результативные передачи в матче с «Баффало» (5:3).

Теперь на его счету 1341 очко — 741 шайба и 600 результативных передач.

Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (2857), на втором месте располагается Яромир Ягр (1921), замыкает тройку Марк Мессье (1887).

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