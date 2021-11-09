Нью-Дели, , 08:29 — REGNUM В индийском штате Тамилнад в результате непрекращающихся муссонных ливней за двое суток полностью или частично разрушено более 60 домов, погибло не менее четырёх человек. Об этом со ссылкой на данные местных властей 9 ноября сообщает газета Mint.

Наводнение в Индии Indiannavy.nic.in

Отмечается, что в штатах Тамилнад и Андхра-Прадеш, где с 9 по 11 ноября ожидаются сильные ливни, Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF) разворачивают 20 команд спасателей.

главы NDRF Сатья Нараяна Прадхана «Ко вторнику в Тамилнаде и Андхра-Прадеше будет развёрнуто более 20 групп NDRF. Максимум команд (около 10−15) будет развёрнуто в Тамилнаде. Несколько команд останутся в резерве для дополнительной поддержки».

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Индии из-за наводнений и оползней погибло не менее 76 человек. Из районов бедствия эвакуировано более 48 тыс. человек.

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