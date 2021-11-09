Москва, , 08:29 — REGNUM Мобильное приложение единой цифровой платформы здравоохранения «ЕМИАС.ИНФО» вошло в пятерку победителей международной премии eHealthcare Leadership Awards, сообщается на сайте мэра столицы.

Мобильное приложение Mos.ru

Премия присуждается за работу по созданию выдающихся медицинских веб-сайтов и цифровых инициатив. В 2021 году проекты оценивали 111 экспертов по цифровому маркетингу в сфере здравоохранения.

Приложение «ЕМИАС.ИНФО» получило почетный приз в категории «Лучшее платформенно-ориентированное приложение». Всего на конкурс подали около 1 тыс. заявок из разных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, приложение «ЕМИАС.ИНФО» было создано в конце 2014 года, с его помощью москвичи могут записываться на прием к врачу, лабораторные исследования и др.

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