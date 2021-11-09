Находка, Приморский край, 9 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Корпус грузового судна Rise Shine, который сел на мель возле мыса Козина в Японском море, дал трещину. Информацию о разломе контейнеровоза опроверг пресс-секретарь Федерального агентства, советник руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко, сообщило ZRPRESS.

Контейнеровоз

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«На борту 14 человек. Все граждане Китая. Россиян там нет. Опасного груза нет. Контейнеровоз перевозит 199 контейнеров общим весом 1630 тонн, на палубе в том числе 721 тонна находится», — сказал Алексей Кравченко.

По его словам, судно было отправлено пережидать шторм в залив Восток и оказалось на мели из-за смещения. Топливо, которое перевозил контейнеровоз, начнут откачивать после эвакуации экипажа. Забрать людей получиться только вечером. По прогнозам синоптиков, к этому времени шторм уже утихнет.

Как сообщало ИА REGNUM, обстоятельства и причины ЧП во время доследственной проверки оценит Восточное региональное следственное управления на транспорте СК РФ. Судно шло под флагом Панамы из китайского города Нинбо в порт Восточный.