Страсбург, Франция, 9 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. 8 ноября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге принял решение, согласно которому Польша «должна принять решительные меры для устранения проблем в области независимости судей Верховного суда». Об этом сообщает Polskie Radio.

Европейский суд по правам человека

ЕСПЧ вынес решение по жалобе, поданной двумя польскими судьями — Моникой Долиньской-Фицек и Артуром Озимеком — против польского государства. Оба истца утверждают, что им неправомерно отказали в рекомендации для поступления на работу в качестве судей.

В иске было указано, что палата по чрезвычайному контролю и общественным вопросам Верховного суда Польши, которая принимала решение о выдаче рекомендации, не была независимой, поскольку в ее состав входили судьи, рекомендованные Национальным судебным советом. Истцы считают, что участие Национального судебного совета в назначении судей Верховного суда Польши говорит о вмешательстве исполнительной ветви власти в судебную.

«В решении по делу Долиньской-Фицек и Озимека против Польши Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что в Верховном суде Польши имело место нарушение пункта 1 статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции по правам человека», — говорится в заявлении суда.