Берлин, 9 ноября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Цены на электроэнергию, отопление и горючее в Германии за год выросли в среднем на 35%, что является максимальным показателем за последние 20 лет, 8 ноября сообщил портал Verivox.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кошелек

Так, расходы на электроэнергию для среднего домохозяйства из трех человек в ФРГ составили €4549, увеличившись на €1178 (26%). Самый сильный рост коснулся потребителей, использующих для отопления мазут, стоимость которого подскочила на 144%. При этом цены на газ возросли на 28%, а на бензин и дизтопливо — соответственно на 34% и 47%.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября бывший канцлер Германии Герхард Шредер написал в статье для издания Handelsblatt о том, что цены на газ в ЕС растут из-за роста спроса на фоне восстановления экономики Азии, а не из-за действий России.

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