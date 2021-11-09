Ханты-Мансийск, 9 ноября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Югре коммуниста из Нижневартовска Дмитрия Смокова обвинили в пропаганде фашизма за пост восьмилетней давности. Полный текст решения суда опубликован на сайте регионального отделения КПРФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ Флаг КПРФ

Дмитрий Смоков в 2013 году на своей странице в социальной сети разместил скриншот кадра из фильма «Сид и Нэнси», где на главном герое Сиде Вишесе была футболка с коловратом, который выглядит как фашистская свастика.

Дмитрий Смоков свою вину на суде не признал, так как, по его словам, пропагандировать фашизм он не собирался. Что касается фильма «Сид и Нэнси», то он не запрещён в России, не признан экстремистским и даже демонстрировался на федеральном «Первом канале».

Адвокат Олега Смокова отметил, что истёк срок давности привлечения его подзащитного к административной ответственности. И всё же Нижневартовский городской суд 3 ноября 2021 года признал Олега Смокова виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики…»), назначив ему штраф в одну тысячу рублей.

«Следуя логике такого правосудия, следует немедленно привлечь к ответственности киноконцерн «Мосфильм» за размещение в своих аккаунтах фильмов «17 мгновений весны», «Обыкновенный фашизм» — вот уж где свастики на одеждах хватает и зигующих в нацистском приветствии актёров и исторических персонажей хватает… Цитатами и фрагментами эти фильмы разошлись по социальным медиа в несметном количестве», — прокомментировали в югорском отделении КПРФ решение нижневартовского суда.

Кроме того, вместе с минимальным, но штрафом Дмитрий Смоков получает ограничение права баллотироваться в депутаты в дальнейшем. Коммунисты Югры планируют обжаловать решение суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за штрафа в одну тысячу рублей по экстремисткой статье не смог в сентябре 2021 года участвовать в выборах в Тюменскую областную думу руководитель тобольского отделения КПРФ Юрий Юхневич. Его признали виновным за давнее размещение ролика «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест — 2002», который был признан экстремистским по решению Кировского районного суда Новосибирска в 2013 году.