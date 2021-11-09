Чеди-Хольский район, Тыва, 9 ноября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Чеди-Хольском районе Тувы 29-летняя местная жительница признана виновной в причинении смерти новорожденному сыну. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Pexels.com Младенец

Вечером 16 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина покормила грудью ребёнка, после чего уложила его спать рядом. Проснувшись позже, она увидела, что мальчик не подает признаков жизни.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на десять месяцев, с удержанием 5% от заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.