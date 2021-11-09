Екатеринбург, , 08:25 — REGNUM Перед свердловскими работниками погасили задолженность по заработной плате в размере 9,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

Установлено, что с января по июнь 2021 года 168 работников ООО «ТК Система» не получали зарплату. Сумма задолженности составила 9,2 млн рублей.

Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности предприятия. Директору ООО «ТК Система» внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства. Кроме того, ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

После проведения проверки предприятие погасило задолженность перед работниками в полном объеме.