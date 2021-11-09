Вашингтон, 9 ноября 2021, 08:25 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвёртое место в списке снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин забросил свою 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и догнал по этому показателю Бретта Халла.
Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте располагается Горди Хоу (801), замыкает тройку Яромир Ягр (766). В начале сезона Овечкин превзошёл результат Марселя Дионна (731).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Баффало» со счётом 5:3. Овечкин забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
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