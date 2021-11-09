Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвёртое место в списке снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Александр Овечкин Nhl.com

Овечкин забросил свою 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и догнал по этому показателю Бретта Халла.

Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте располагается Горди Хоу (801), замыкает тройку Яромир Ягр (766). В начале сезона Овечкин превзошёл результат Марселя Дионна (731).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Баффало» со счётом 5:3. Овечкин забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

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