Лос-Анджелес, США, , 08:22 — REGNUM Disney и Marvel включили в трейлер мероприятия Disney Plus Day новые сцены предстоящего сериала «Соколиный глаз». Об этом 9 ноября сообщает портал Comicbook.

Джереми Реннер в роли Соколиного глаза в фильме «Мстители» Джосс Уидон

Ожидается, что во время презентации Disney Plus Day, которая пройдёт 12 ноября 2021 года, Marvel покажет больше новых кадров «Соколиного глаза». Премьера шоу состоится 24 ноября 2021-го на сайте онлайн-кинотеатра Disney.

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Напомним, главные роли в будущем шоу исполнят Хейли Стейнфилд и Джереми Реннер. В проекте также участвуют Вера Фармига и Флоренс Пью, которая сыграла в кинокомиксе «Чёрная Вдова» Елену Белову.

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