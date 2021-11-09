Лос-Анджелес, США, 9 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Disney и Marvel включили в трейлер мероприятия Disney Plus Day новые сцены предстоящего сериала «Соколиный глаз». Об этом 9 ноября сообщает портал Comicbook.

Джосс Уидон Джереми Реннер в роли Соколиного глаза в фильме «Мстители»

Ожидается, что во время презентации Disney Plus Day, которая пройдёт 12 ноября 2021 года, Marvel покажет больше новых кадров «Соколиного глаза». Премьера шоу состоится 24 ноября 2021-го на сайте онлайн-кинотеатра Disney.

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Напомним, главные роли в будущем шоу исполнят Хейли Стейнфилд и Джереми Реннер. В проекте также участвуют Вера Фармига и Флоренс Пью, которая сыграла в кинокомиксе «Чёрная Вдова» Елену Белову.