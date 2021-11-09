Екатеринбург, , 08:21 — REGNUM Свердловчанин взыскал 140 тысяч рублей с компании «Екатеринбурггаз» за срыв сроков подключения. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Суд

Мужчина в 2016 году заключил договор о подключении дома к системе газоснабжения. Стоимость услуг мужчина оплатил, однако газ к дому ему провели гораздо позже сроков, указанных в смете.

Горожанин счёл свои права нарушенными и обратился в суд, требуя взыскать с ответчика неустойку за определенный период в размере 91 780 рублей, компенсацию морального вреда — 5 тысяч рублей и штраф. Газовщики также направили иск в суд. Компания просила компенсировать ей неустойку в размере 81 136 рублей и расходы по оплате госпошлины — 2 634 рубля. Оказалось, что мужчина должен был самостоятельно провести ряд мероприятий перед оказанием компанией услуги. В частности, составить проектную документацию, установить приборы учета газа.

Дело рассматривалось сначала в Верх-Исетском, а затем в Свердловском областном суде. В итоге суд обязал компанию «Екатеринбурггаз» выплатить мужчине неустойку в размере 91 780 рублей и назначил штраф в 46 890 рублей. Общая сумма взыскания составила 140 670 рублей. Иск ответчика удовлетворён не был.