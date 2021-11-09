Владивосток, 9 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Для оказания помощи экипажу получившего повреждения у берегов Находки контейнеровоза Rise Shine вылетел вертолет МЧС РФ. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба главного управления ведомства по Приморскому краю.

Контейнеровоз

Также сообщается, что в направлении залива Восток в Японском море из порта Владивосток следует спасательное судно «Лазурит».

Кроме того, на место происшествия направлены 16 спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда и три единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на борту контейнеровоза находится 298 тонн топлива. Судно находится в стабильном состоянии, оно переломилось, но жизням членов экипажа ничего не угрожает.

Контейнеровоз осуществлял перевозку грузов под флагом Панамы из китайского города Нинбо в порт Восточный. Собственником контейнеровоза является компания Often Trading Company Ltd. На борту судна 14 членов экипажа, граждан РФ среди них нет.

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