Тбилиси, 9 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили добровольно покинул тюрьму в Рустави, когда его переводили в тюремную больницу. Сообщение об этом распространила пресс-служба Пенитенциарной службы минюста Грузии.

European People's Party Михаил Саакашвили

«Мы публикуем кадры выхода заключённого Михаила Саакашвили из 12-го пенитенциарного учреждения, где ясно видно, что заключённый Саакашвили не покидал пенитенциарное учреждение против своей воли», — говорится в сообщении.

Ведомство обнародовало записи видеокамер в камере Саакашвили, а также в коридорах, по которым он выходил. На них видно, как экс-президент спокойно собирает вещи, после чего выходит с пакетами из камеры. Он также самостоятельно и без сопротивления шёл с вещами по коридорам и лестницам тюрьмы.

Напомним, Саакашвили 8 ноября перевели из Рустави в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси, когда консилиум врачей, собранный для анализа состояния его здоровья, решил, что необходима госпитализация. Ранее экс-президент и его адвокаты выступали против такого перевода, настаивая на размещении в частной клинике.