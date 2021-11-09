Джакарта, , 08:20 — REGNUM Правительство Индонезии расширяет доступ к международным поездкам как для граждан Индонезии, так и для иностранцев в период действия ограничений по коронавирусу, которые вступят в силу 9 ноября, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Власти Индонезии дополнительно откроят аэропорт в провинции Риау.

В настоящее время правительство разрешает прибытие иностранцев на острова за пределами Явы и Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила четыре миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac.

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