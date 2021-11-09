Красноярск, , 08:20 — REGNUM Красноярские следователи прекратили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Анатолия Быкова, возбужденного по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю.

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«Уголовное дело в отношении Анатолия Быкова по неуплате налогов прекращено», — сообщила официальный представитель ведомства Юлия Арбузова.

Обвинения против предпринимателя были сняты после того, как он возместил более 75 миллионов рублей ущерба. Быков выплатил более 60 млн рублей задолженности по налогам и свыше 15 млн рублей, начисленных в виде пени и штрафа.

В середине 1990-х годов бизнесмен возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой в регионе. В сентябре 2021 года его приговорили к 13 годам колонии общего режима по делу об организации двойного убийства.

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