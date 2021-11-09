Вашингтон, 9 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Michael Miller Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Также голы забили Том Уилсон, оформивший дубль, Коннор Макмайкл и Джон Карлсон.

Российский форвард Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов отдал один голевой пас.

В составе «Баффало» точными бросками отметились форварды Коди Икин, Андерс Бьорк и защитник Колин Миллер.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 16 очков. «Баффало» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 12 очками.

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