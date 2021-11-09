Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам 8 ноября дня нефть марки Brent подорожала на 1,24%, до $83,63. Цена торговалась в течение дня в ценовом диапазоне $82,88−83,96, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти в России Павел Редин (с) ИА Красная Весна

Нефть получает поддержку благодаря росту спроса на энергоносители в условиях оптимизма в отношении перспектив мировой экономики и принятия закона об инфраструктурных расходах в США на сумму $1 трлн.

Нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco повысила цены для своих азиатских клиентов, что также указывает на высокий спрос. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало ослабление доллара США.

Сегодня, 9 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $83,29. Внешний фон для покупателей остается позитивным.

При росте выше 84,50 покупатели двинутся к уровню $86,50. Вечером выйдет отчет от Американского института нефти по запасам нефти.

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