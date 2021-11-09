Сеул, , 08:12 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у семи представителей сухопутных войск.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 386.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2088.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1715 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 383 407.

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