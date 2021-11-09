Москва, 9 ноября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Почти в 800 млн рублей оценили развитие единой информационной системы в сфере закупок. Соответствующий тендер по выбору подрядчика, который займётся этими работами, пройдёт 7 декабря 2021 года. Заказчиком выступает ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России», передаёт ИА REGNUM.

Zakupki.mos.ru Закупки

Контракт оценивается в 789,72 млн рублей, которые заложены в федеральном бюджете.

Произвести все работы, прописанные в контракте, победитель должен будет в несколько этапов. Всего предполагается три этапа, на первый из которых отведено 85 рабочих дней, на второй — 75 дней, а на третий — не более 95 рабочих дней.

Напомним, первая версия портала госзакупок была создана по заказу Минэкономразвития РФ в 2004 году. Основанием для разработки была программа «Электронная Россия».