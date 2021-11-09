Стамбул, Турция, , 08:10 — REGNUM Крупный пожар произошёл на одном из предприятий в турецком городе Стамбуле. Об этом 9 ноября сообщает агентство Anadolu.

Пожар Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США

Пламя за короткое время охватило здание завода и перекинулось на соседние строения. По словам очевидцев, зарево от пожара можно было увидеть за несколько километров. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб оцепили весь район, прилегающий к предприятию. Горение сопровождалось сильным задымлением, которое создавало дополнительное препятствие для пожарных.

По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек. На настоящий момент возгорание ликвидировано полностью, на борьбу с огнём ушло несколько часов. Оцепление возле завода до сих пор не снято, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации крупного пожара на мебельной фабрике в Ростове-на-Дону.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлена ликвидация крупного пожара в Ростове-на-Дону