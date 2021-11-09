Москва, , 08:09 — REGNUM Пара доллар/рубль 8 ноября открылась небольшим снижением и имела тесную связь с нефтяным рынком до закрытия вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар и рубль Петр Данилов © Красная Весна

Целый день рубль крутился вокруг уровня 71,30 руб., проигнорировав ослабление доллара на Форекс.

По итогам дня рубль немного укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,07%, до 71,20 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 82,43 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,51%, до 96,69 руб.

Нефть получает поддержку благодаря росту спроса на энергоносители в условиях оптимизма в отношении перспектив мировой экономики и принятия закона об инфраструктурных расходах в США на сумму $1 трлн.

Сегодня, 9 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $83,21. Торги проходят спокойно.

Основные валюты показывают смешанную динамику. Австралиец и новозеландец ушли в отрицательную область, указывая на снижение интереса к рисковым активам.

Пара доллар/рубль торгуется на уровне 71,29 руб. Цена на Brent отлично стоит для продолжения роста. Если покупатели смогут проскочить уровень $84, то у рубля появится возможность вернуться к уровню 70,70 руб.

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