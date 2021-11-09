Курс рубля крутится вокруг уровня 71,30 за доллар
Москва, 9 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль 8 ноября открылась небольшим снижением и имела тесную связь с нефтяным рынком до закрытия вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Целый день рубль крутился вокруг уровня 71,30 руб., проигнорировав ослабление доллара на Форекс.
По итогам дня рубль немного укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,07%, до 71,20 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 82,43 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,51%, до 96,69 руб.
Нефть получает поддержку благодаря росту спроса на энергоносители в условиях оптимизма в отношении перспектив мировой экономики и принятия закона об инфраструктурных расходах в США на сумму $1 трлн.
Сегодня, 9 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $83,21. Торги проходят спокойно.
Основные валюты показывают смешанную динамику. Австралиец и новозеландец ушли в отрицательную область, указывая на снижение интереса к рисковым активам.
Пара доллар/рубль торгуется на уровне 71,29 руб. Цена на Brent отлично стоит для продолжения роста. Если покупатели смогут проскочить уровень $84, то у рубля появится возможность вернуться к уровню 70,70 руб.
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