Гонконг, Китай, , 08:09 — REGNUM Сухопутная граница между материковым Китаем и Гонконгом откроется для бескарантинных поездок вакцинированных от COVID-19 граждан не позднее чем в июне 2022 года. Об этом со ссылкой на источники в Пекине 9 ноября сообщает газета South China Morning Post.

Гонконг Bernard Spragg. NZ

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Отмечается, что проблема оказалась в фокусе внимания высшего руководства КНР и все стороны «прилагают активные усилия для осуществления этого». В том числе с середины декабря постепенно, в ограниченном масштабе приоткрывая границу с Гонконгом.

В настоящее время власти материкового Китая и специального административного района Гонконг продолжают разработку трёхэтапного плана снятия карантинных ограничений и правил въезда, предполагающих на начальном этапе строгую систему квот на число перемещений. Постепенное открытие границы с Гонконгом в ограниченном масштабе начнётся с середины декабря.

Напомним, что в Гонконге к настоящему моменту от коронавируса SARS-CoV-2 полностью привито более 66% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Гонконга намерены усилить ограничения на въезд, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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