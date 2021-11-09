Находка, Приморский край, , 08:08 — REGNUM Грузовое судно Rise Shine было направлено штормовать в залив Восток и село на мель во время смены якорной стоянки. Обстоятельства и причины ЧП во время доследственной проверки оценит Восточное региональное следственное управления на транспорте СК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Судно-контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Предварительно установлено, что 8 ноября 2021 года контейнеровоз «Rise Shine» в связи с приближением глубокого циклона был направлен штормовать в залив Восток, где встал на якорь. В этот же день судно стало проводить смену якорной стоянки, в результате чего судно село на мель в районе мыса Козино Японского моря», — отметили в восточном следственном управлении на транспорте.

По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, жизням членов экипажа контейнеровоза, севшего на мель недалеко от порта Находка, ничего не угрожает, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. На борту контейнеровоза находятся 14 человек, все они — граждане Китая. Судно шло под флагом Панамы.