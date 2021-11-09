Нью-Дели, 25 марта, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Главный министр Национального столичного округа Дели, создатель оппозиционной «Аам адми парти» («Партия простого человека» или ААП) и известный борец с коррупцией Арвинд Кеджривал призвал оппозицию объединиться и не дать премьер-министру Нарендре Моди удержаться у власти. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

Арвинд Кеджривал, выступая на презентации книги «Вада Фарамоши» 24 марта в Нью-Дели, подчеркнул, что в случае победы правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) «в Индии больше не будет выборов». Оппозиционер подчеркнул: «Если Моди не остановить, он останется премьер-министром навсегда». Арвинд Кеджривал также заявил, что в управлении страной Нарендра Моди придерживается тактики диктатора Адольфа Гитлера. Борец с коррупцией и лидер «Аам адми парти» заявил, что правящая «Бхаратия джаната парти» расправляется со своими политическими противниками, обвиняя оппозицию в «пренебрежении национальным интересам».

Напомним, что парламентские выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года. Национальный столичный округ Дели представлен в нижней палате индийского парламента семью депутатами.