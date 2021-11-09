Ульяновск, 9 ноября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области вновь выступает за повышение уровня воды в Куйбышевском водохранилище с учётом обмеления Волги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, свои предложения минприроды представит 9 ноября на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Rushydro.ru Чебоксарская ГЭС

Рабочая группа обсудит вопросы регулирования уровня воды в водохранилище.

«Мы вновь выступаем за существенное снижение сбросов через Жигулевский гидроузел», — приводится заявление заместителя министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Михаила Загородникова.

Он сослался на обмеление Волги, что «негативно сказывается на экологическом и социальном состоянии» Ульяновской области. Замминистра отметил, что сейчас уровень воды находится «в пределах нормы», не представляя опасности для водно-биологических ресурсов.

«Однако мы просим не допустить снижения уровня Куйбышевского водохранилища ниже отметки 50 мБС, как это было в последние два сезона», — сказал Загородников.

В ведомстве ссылаются на «резкое снижение» осенью 2021 года уровня воды в Куйбышевском водохранилище, высказав мнение, что это отразилось на территориях пяти регионов Поволжья: Ульяновской и Самарской областях, Татарии, Марий Эл и Чувашии.

«Нижняя граница по суммарному притоку воды в водохранилища Волжско-Камского каскада близка к минимальным значениям за последние 20 лет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Волжско-Камском каскаде ГЭС, состоящем из 11 гидроузлов, главным долгостроем остаётся Чебоксарское водохранилище, которое с 1987 года эксплуатируется на пониженном уровне — на 63-метровой отметке вместо проектных 68-ти. Чувашия вместе с энергетиками настаивает на подъёме уровня воды, аргументируя это обмелением Волги, узким транспортным коридором и угрозой экологической катастрофы.

Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий. Нижегородская область продвигает проект низконапорного гидроузла для снятия проблемы с судоходством — в ответ энергетики заявляют, что данный проект только на время отложит необходимость системного решения вопроса.