Пермь, , 08:07 — REGNUM В Перми возникла необходимость укорить процесс рассмотрения новой методики расчета тарифного меню на оплату проезда в общественном транспорте. Причиной тому судебное решение, вынесенное в отношении действующего тарифа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Билет на проезд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Суд 28 октября 2021 года признал ряд пунктов решения Пермской гордумы от 28 января 2020 года об утверждении тарифов недействительными. Необходимо утвердить новые тарифы. Администрация Перми представила новую методику расчета тарифа на проезд в общественном транспорте. Проект внесен в Пермскую городскую Думу и планируется к рассмотрению в ноябре 2021 года. После утверждения методики будет поднят вопрос об утверждении нового тарифа и тарифного меню.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно новому тарифному меню поездка в общественном транспорте горда может подорожать до 37 рублей, а проездные билеты, рассчитанные на месяц, квартал, год, могут значительно подешеветь.

«Предложенная стоимость разовой поездки не является окончательной: во-первых, в процессе обсуждения может вноситься корректировка ее величины, а во-вторых, при использовании проездных документов стоимость одной поездки может составить 30−31 рубль. При этом цена разовой поездки будет приближена к экономически обоснованной», — подчеркнули в администрации Перми.

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