Париж, 9 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Сумму €2,2 млрд намерены вложить в развитие искусственного интеллекта совместно с бизнес-сообществом власти Франции, 8 ноября передал телеканал BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Планируется, что французское правительство инвестирует в этот сектор €1,5 млрд, а оставшаяся часть будет предоставлена частными компаниями. Около €700 млн должно быть направлено на подготовку профильных специалистов в высших учебных заведениях. Так, в бакалавриате будет создано около двух тысяч мест, а в магистратуре — 1,5 тысячи мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон в течение следующих пяти лет выделит около $1,5 млрд на исследования и разработки в области искусственного интеллекта.