Барнаул, , 07:59 — REGNUM В связи с введением системы QR-кодов в агрегаторах объявлений стали появляться новые вакансии. К примеру, на «Авито» предлагают стать контролером по считыванию QR-кодов в одном из магазинов Барнаула, перелёт корреспондент ИА REGNUM.

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Студентам и лицам без опыта работы, чтобы получать заявленную работодателем 1000 рублей за смену, необходимо иметь смартфон и контроллер по считыванию кодов, а также — стрессоустойчивость.

В Новоалтайске контролеру готовы платить 1500 рублей за смену. Обязательным условием подобной работы в ТЦ «Локоматив» также указаны стрессоустойчивость: возможна оплата ежедневно или еженедельно.

Аналогичные предложения появились в Омске, Нижнем Новогорде, Тюменской и Самарской областях и некоторых других регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу QR-коды для посещения торговых центрах в Алтайском крае ввели с 30 октября.

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С 15 ноября QR-код в Алтайском крае потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания на вынос). Помимо этого власти региона заявили, что намерены ещё расширить действие QR-кодов.

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