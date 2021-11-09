Веллингтон, , 07:57 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 125 зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Побережье Новой Зеландии (сс) Jiyeon Nam

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Уточняется, что 117 носителей вируса выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Еще двоих зараженных выявили в городе Ваикато, шестерых — в Нордленде. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 4666.

В настоящее время в стране 79 пациентов лечатся в медицинских учреждениях. Из них девять человек помещены в палаты интенсивной терапии. При этом в Новой Зеландии уже полностью привились 79% жителей.