Лос-Анджелес, США, 9 ноября 2021, 07:53 — REGNUM В Сети появилась информация о возможном названии четвёртого боевика франшизы «Джон Уик». Об этом 9 ноября сообщает twitter-страница One Take News.
Администрация аккаунта выложила в посте фотографию со съёмочной площадки картины, на которой запечатлена сумка с надписью, которая, как предполагается, представляет собой официальное название фильма. Таким образом, боевик, вероятно, выйдет в кинотеатрах под названием «Джон Уик: Хакагуре» (John Wick 4: Hagakure).
https://twitter.com/OneTakeNews/status/1457851510256193536
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Киану Ривз подарил членам команды каскадёров проекта «Джон Уик 4» часы стоимостью около $10 тыс. Премьера четвёртого фильма франшизы запланирована на 26 мая 2022 года.
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