Лос-Анджелес, США, , 07:53 — REGNUM В Сети появилась информация о возможном названии четвёртого боевика франшизы «Джон Уик». Об этом 9 ноября сообщает twitter-страница One Take News.

Киану Ривз в роли Джона Уика 3 Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США

Администрация аккаунта выложила в посте фотографию со съёмочной площадки картины, на которой запечатлена сумка с надписью, которая, как предполагается, представляет собой официальное название фильма. Таким образом, боевик, вероятно, выйдет в кинотеатрах под названием «Джон Уик: Хакагуре» (John Wick 4: Hagakure).

https://twitter.com/OneTakeNews/status/1457851510256193536

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Киану Ривз подарил членам команды каскадёров проекта «Джон Уик 4» часы стоимостью около $10 тыс. Премьера четвёртого фильма франшизы запланирована на 26 мая 2022 года.

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