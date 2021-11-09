Пермь, , 07:49 — REGNUM В Перми в третьем квартале из старого зоопарка в новый начнут перевозить животных. До тех пор звери будут жить в своих прежних вольерах. Об этом сообщает издание «АиФ-Прикамье» со ссылкой на краевой минтрой.

Зоопарк fxxu

Напомним, новый Пермский зоопарк строят в микрорайоне Нагорный на ул. Архитектора Свиязева. Проект нового зверинца реализуют с 2017 года. Первую очередь зоопарка планировали сдать в 2018 году, однако дело застопорилось из-за выявленных дефектов на ряде объектов. По факту крупного хищения денег при строительстве зоопарка возбудили уголовное дело.

Управление капстроительства региона потребовало в судебном порядке взыскать с застройщика неустойку и ущерб за срыв строительства первой очереди зоопарка. Стороны пришли к мировому соглашению, которое заключили в 2021 году.

По данным минстроя, завершить строительство зоопарка планируется в 2023 году. Сейчас проводится перепроектирование зоопарка. Как только будет получено положительное заключение госэкспертизы, работы на объекте возобновят.

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